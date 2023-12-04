"الأرصاد": استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية حتى الجمعة القادمة

نوّه المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية حتى يوم الجمعة القادمة.
وأوضح المركز أن منطقة حائل ستتأثر يوم الأربعاء المقبل خلال فترات زمنية مختلفة بأمطار خفيفة إلى متوسطة على "حائل والغزالة والشملي والحائط والشنان وبقعاء وسميراء والسليمي وموقق".
وقال المركز: منطقة الباحة ستتأثر يوم الجمعة المقبلة خلال فترات زمنية مختلفة بأمطار خفيفة إلى متوسطة على "الباحة وبلجرشي والمندق وقلوة والمخواة وبني حسن والحجرة وغامد الزناد والقرى".
وأضاف: منطقة عسير ستتأثر يوم الجمعة المقبلة خلال فترات زمنية مختلفة بأمطار خفيفة إلى متوسطة على "أبها وخميس مشيط والنماص وتنومة وبلقرن ورجال ألمع وبارق ومحايل والمجاردة والبرك".
وأردف المركز: منطقة جازان ستتأثر يوم الجمعة المقبلة خلال فترات زمنية مختلفة بأمطار خفيفة إلى متوسطة على "الريث وهروب والدائر والعيدابي وفيفا والعارضة والحرث والخوبة".
وتابع: منطقة تبوك ستتأثر يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين خلال فترات زمنية مختلفة بأمطار متوسطة إلى غزيرة على "تبوك وحقل والبدع وضباء والوجه وأملج وتيماء".
وقالت "الأرصاد": منطقة الجوف ستتأثر يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين خلال فترات زمنية مختلفة بأمطار متوسطة إلى غزيرة على "القريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل".
وأضافت: منطقة الحدود الشمالية ستتأثر يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين وتعاد يوم الجمعة خلال فترات زمنية مختلفة بأمطار متوسطة إلى غزيرة على "طريف وعرعر والعويقلية".
وأردفت: منطقة المدينة المنورة ستتأثر من مساء يوم الثلاثاء إلى يوم الأربعاء خلال فترات زمنية مختلفة بأمطار متوسطة إلى غزيرة على "ينبع والعيص والعلا وبدر ووادي الفرع".
كما ستتأثر عدد من محافظات منطقة المكرمة بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ومتوسطة إلى غزيرة.