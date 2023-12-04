"الأرصاد": استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية حتى الجمعة القادمة

وأردفت: منطقة المدينة المنورة ستتأثر من مساء يوم الثلاثاء إلى يوم الأربعاء خلال فترات زمنية مختلفة بأمطار متوسطة إلى غزيرة على "ينبع والعيص والعلا وبدر ووادي الفرع".