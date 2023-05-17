"تقويم التعليم" تطلقُ الاختبارات المعياريةَ "جاهزية" لخريجي 48 جامعةً وكليةَ

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب إطلاق الاختبارات المعيارية لخريجي الجامعات "جاهزية"، التي تستهدف طلاب السنة الأخيرة من مرحلة البكالوريوس، ضمن مشروعات برنامج رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل، وتستمر هذه الاختبارات حتى 6 يونيو 2023م.
وتهدف الاختبارات - التي تطبق لأول مرة في تاريخ التعليم الجامعي بالمملكة - إلى قياس مستوى تحصيـل الخريجين لنواتج التعلم المطلوبة في تخصصاتهم، ومعرفة مدى جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، وتزويد الجامعـات والكليـات الحكومية والأهلية بتقارير توضح نقاط القوة وفـرص التحسـين لديهـا، وهذه الاختبارات لا ترتبط بنجاح الطلاب أو رسوبهم.
وتشمل الاختبارات المعيارية لهذا العام 13 تخصصًا جامعيًا، هي: (المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي)، ويبلغ عدد الطلبة الذين تستهدفهم هذه الاختبارات قرابة (17) ألف طالب وطالبة، وتعقد الاختبارات في (200) موقع تابعة لـ (48) جامعة وكلية داخل المملكة.
تأتي هذه الاختبارات المعيارية تنفيذًا لقرار مجلس شؤون الجامعات، المتضمن تعميم الاختبار المعياري بهدف تقييم المخرجات من معارف ومهارات وقيم للخريجين في التخصصات المختلفة؛ وذلك لقياس مستوى جودة العمليات والمخرجات من خلال إجراء اختبارات على عينة من خريجي الجامعات كل ثلاث سنوات، على أن تتولى هيئة تقويم التعليم والتدريب تنفيذ تلك الاختبارات.
ويضع برنامج "جاهزية " إطارًا تخصصيًا يمثل الحد الأدنى من المعارف والمهارات والقيم لكل مجال تخصصي، وذلك من خلال التعاون بين فرق علمية من الجامعات، وفرق تخصصية من ممثلي الجهات الوطنية وجهات القطاع الخاص ذات العلاقة، ومن ثم بناء الاختبارات المعيارية للخريجين في ضوء ذلك الإطار التخصصي.
ويهدف برنامج "جاهزية" إلى قياس مخرجات البرامج الأكاديمية والإسهام في تحسينها، كما يهدف إلى تعزيز اكتســاب الخريجيــن المعــارف والمهــارات والقيــم (نواتــج التعلــم) المطلوبة لــكل مجــال تخصصــي، ورفع جاهزيتهم إلى الانضمام لسوق العمل، من خلال تعزيز المواءمة بين مخرجات البرامج الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل؛ مما يُسهم في تقليل نسب البطالة وتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030.
واتبعت الهيئـة منهجيـة محددة لبنـاء المعاييـر التخصصيـة، تمثلـت فـي النظر في التجـارب الدوليـة المميـزة، وتحديد الاحتياج الوطنـي فـي سـوق العمـل، واستشارة جهـات التوظيـف والخبـراء الأكاديميين.
وتحتــوي وثيقــة المعاييــر التخصصيــة ونواتــج التعلــم علــى الحــد الأدنى مــن الوحــدات المعرفيــة التخصصيــة، وبذلك تؤكـد الهيئـة أن وثيقـة المعاييـر التخصصيـة تمثـل الحـد الأدنى مـن نواتـج التعلـم المطلوبـة فـــي كل تخصـــص، بمـــا يضمن تجويد المخرجات ومنح مساحة كافيـــة للمؤسســـات الأكاديمية للإبداع والتميـــز فـــي محتويـــات برامجهــا وخططهــا الدراســية.
وشارك في تنفيذ هذا البرنامج أكثر من 40 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة، مثل: وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ومركز المهارات المالية في وزارة المالية، والبنك الأهلي السعودي، وشركة سابك، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وذلك لتخصصات المالية والمحاسبة.
وفي تخصصات تقنية المعلومات؛ شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" والهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"، والشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني، والأكاديمية السعودية الرقمية.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع المؤسسات الحكومية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.