"تقويم التعليم" تطلقُ الاختبارات المعياريةَ "جاهزية" لخريجي 48 جامعةً وكليةَ

وتشمل الاختبارات المعيارية لهذا العام 13 تخصصًا جامعيًا، هي: (المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي)، ويبلغ عدد الطلبة الذين تستهدفهم هذه الاختبارات قرابة (17) ألف طالب وطالبة، وتعقد الاختبارات في (200) موقع تابعة لـ (48) جامعة وكلية داخل المملكة.