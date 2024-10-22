مصادر "سبق": لا صحة لما تردّد عن إيقاف خدمة "وصفتي"

علمت "سبق" من مصادرها أنه لا صحة للأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن دراسة وزارة الصحة لإلغاء خدمة "وصفتي"، وإعادة الصيدليات الحكومية لصرف الأدوية للمرضى.
وأكدت المصادرُ أنه لن يتمّ إيقاف خدمة "وصفتي"، وستبقى مستمرَّةً للمستشفيات ذات سعة 50 سريرًا وأقلّ والمراكز الصحية؛ كونها خدمة تقدمها وزارة الصحة لضمان توفر الأدوية للمستفيدين والتيسير عليهم لاستلام أدويتهم، إلى جانب ضبط عملية الوصف والصرف باستخدام أحدث الأنظمة الصحية.
وأشارت المصادر إلى أن المعلومة فيما يخصّ إقفال صيدليات المستشفيات وإعادة تفعيلها؛ غير دقيقة وصحيحة، وأنها لا زالت موجودة وفعّالة في جميع مستشفيات المملكة.
وتؤكّد الجهات المعنية على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة.