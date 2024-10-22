مصادر "سبق": لا صحة لما تردّد عن إيقاف خدمة "وصفتي"

وأشارت المصادر إلى أن المعلومة فيما يخصّ إقفال صيدليات المستشفيات وإعادة تفعيلها؛ غير دقيقة وصحيحة، وأنها لا زالت موجودة وفعّالة في جميع مستشفيات المملكة.