في ديسمبر.. انطلاق ثاني نسخ المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير

وتعكس استضافة الرياض للمعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير، حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في حماية البيئة ومكافحة التصحر والجفاف على المستوى العالمي, كما تؤكد على اهتمامها المتزايد بالغطاء النباتي، بصفتها إحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للبيئة، التي تشكل خارطة طريق لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 في مجال حماية البيئة وتنميتها، إضافةً إلى ذلك، تسلط الاستضافة الضوء على دور المملكة الريادي دوليًّا في المجال البيئي من خلال قيادتها وإطلاقها للمبادرات البيئية العالمية التي تهدف إلى تنمية الغطاء النباتي.