رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل: في يوم التأسيس نجدد العهد والوفاء والعزم على الجد

وأضاف رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل: "نحن في هذا اليوم نجدد العهد والوفاء، والعزم على العمل بجد لتحقيق الطموح، وإيصال رسالة التعليم الخالدة في بناء أجيال واعدة قادرة على مواجهة تحديات العصر والإسهام في تقدم وطننا الحبيب، لقد جاء الاحتفاء بـ "يوم بدينا" ونحن نصل بمنظومة التعليم بالمملكة إلى مراحل متقدمة، تؤكد من خلال هذا الكم المتحقق من الإنجازات الرائدة والنوعية الاهتمام المتأصل منذ الجذور بالعلم وروافده، والعمل الجاد على قيام صروح التعليم ومؤسساته بواجبها نحو تعزيز الفكر والمعرفة وتمكين الفرد من بناء المجتمع ونهضة الوطن وتقدمه".