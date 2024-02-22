رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل: في يوم التأسيس نجدد العهد والوفاء والعزم على الجد

رفع رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة يوم التأسيس، مؤكدًا أن هذا اليوم يجسد معاني الاعتزاز بتاريخ بلادنا الغالية، مجددين الفخر بتراثنا الغني وقيمنا العريقة التي تمتد لثلاثة قرون ، وهو فرصة نستذكر فيها بدايات هذا الوطن وبطولات الرجال البواسل الذين سهروا على بناء هذا الكيان العظيم ، وصولاً لتحقيق الرخاء والازدهار بشتى صوره.
وقال: "إننا نحتفي بالبدايات، حيث نروي صنائع ومآثر القادة، ونستذكر مولد الركائز والأسس والثوابت التي قامت عليها الدولة السعودية ولم تزل تتوالى منها الإنجازات العظمى والمكاسب الكبرى في مختلف المجالات، وهي نجاحاتٌ آلت بهمة قوية وعزم ثابت إلى مكانة غير مسبوقة ومجد يفخر به الحاضر والمستقبل يليق بالمملكة ومواطنيها حكومة وشعبًا".
وأضاف رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل: "نحن في هذا اليوم نجدد العهد والوفاء، والعزم على العمل بجد لتحقيق الطموح، وإيصال رسالة التعليم الخالدة في بناء أجيال واعدة قادرة على مواجهة تحديات العصر والإسهام في تقدم وطننا الحبيب، لقد جاء الاحتفاء بـ "يوم بدينا" ونحن نصل بمنظومة التعليم بالمملكة إلى مراحل متقدمة، تؤكد من خلال هذا الكم المتحقق من الإنجازات الرائدة والنوعية الاهتمام المتأصل منذ الجذور بالعلم وروافده، والعمل الجاد على قيام صروح التعليم ومؤسساته بواجبها نحو تعزيز الفكر والمعرفة وتمكين الفرد من بناء المجتمع ونهضة الوطن وتقدمه".