"العقيلي": مكافآت الطلاب ضرورية.. واستمرار علاوة المتقاعدين مطلبٌ أساسي

تساءل كاتب صحفي عن سبب مطالبة البعض بإيقاف مكافأة الطلبة الجامعيين، ورأى أن مكافأة طالب الجامعة كانت -وما زالت- تمثل شيئًا مهمًّا في حياة الطالب، وكان -وما زال- يساعد أهله منها؛ فكيف يطالب البعض بإلغائها أو حتى المساس بها؟!