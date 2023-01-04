"سعود الطبية" تستقبل 1257 مصابًا بالسكتة الدماغية خلال 2022م

وأوضح استشاري ورئيس قسم أمراض المخ والأعصاب بالمدينة الدكتور هاني العبدلي، أن جميع المرضى يخضعون منذ لحظة دخولهم لبرنامج علاجي دقيق ومتخصص في علاج الجلطات الدماغية؛ حيث تلقى 110 مرضى للتدخل العلاجي من خلال المسيل المذيب للجلطات، فيما خضع 85 آخرون للعلاج المتقدم بالتدخل العلاجي الميكانيكي لإزالة الخثرة من الوعاء الدموي؛ مثمنًا الجهود الحثيثة المثمرة جدًّا بالشراكة الفاعلة مع قسم المخ والأعصاب في مستشفى الملك فيصل التخصصي؛ حيث يتم استقبال المريض من مدينة الملك سعود الطبية خلال دقائق بواسطة النقل الإسعافي، ومن ثم تبدأ بعد ذلك إجراءات التدخل الجراحي بالعلاج الميكانيكي الناجح فعليًّا.