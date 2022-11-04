"سمّها".. منصّة لاختيار أسماء الإبل بصبغة دولية.. وهذه هي الشروط

أطلقت المنظّمة الدولية لإبل منصّة "سمّها لأسماء الإبل الدولية" المعنية بتنظيم واختيار أسماء منقيات وفرديات وفحول الإبل، بحيث ستكون عملية اقتناء الأسماء عبر مزايدة إلكترونية ذات معايير عادلة تتم فيها إجراءات التسجيل والاعتماد لصالح أصحابها محليًّا ودوليًّا.
وستكون المنصّة بناءً على ما يخدم المُلّاك والمهتمين باب المزايدة مفتوحًا على الاسم بقيمة 50 ريالًا بدلًا من ألف ريال، وأصبحت المنصّة باللغتين العربية والإنجليزية لسهولة تلقّي الطلبات من مختلف دول العالم، مع إضافة عملة الدولار الأمريكي لاقتناء الأسماء مع الريال السعودي.
وحدّدت المنظّمة الدولية للإبل آلية الاقتناء أو الاستثمار للاسم بطرح الاسم للمزاد العلني، وللمتقدم بالاسم حق الاختيار ما بين 5% بمبلغ 15 ألف ريال، وتفتح فيه المزايدة 15 ألف ريال أو 10% بمبلغ 30 ألف ريال،ظ وتفتح فيه المزايدة 30 ألف ريال، وعند انتهاء المزاد وترسية الاسم تخصم النسبة التي تم اختيارها من مجمل سعر الترسية ويمنح مبلغها للمتقدم بالاسم.
واشترطت منصّة "سمّها لأسماء الإبل الدولية" أنّه في حال انتهاء المدة المحددة للمزاد ولم تتم الزيادة على سعر الافتتاحي للمزاد؛ تتم ترسية الاسم على صاحبه.
وجاءت الضوابط لربط الأسماء للمشاركة في مهرجانات الإبل، مع التقيّد بأن يكون الاسم مرتبطًا بشريحة، وعند إتمام عملية الربط بالشريحة لا يمكن بيع أو استخدام الاسم على فردي أو فردية، مع اشتراط أن يقترن اسم المتن في فردي أو فردية باسم المشارك نفسه وثبات الشريحة ذاتها.
ويعمل نظام الأسماء والشعارات على تطوير بيئة الإبل الاقتصادية عبر جذب المستثمرين والرعاة للمشاركة في المهرجانات، وتحفيز الشركات والقطاع الخاص عبر الاستحواذ والشراكات مع المُلّاك، وحثّ الجماهير على تشجيع المنقيات وفق هذه الشعارات.
وسيعطي اقتناء الشعارات هُويّة إعلامية للمشاركين؛ ممّا يدعم التوجه المؤسسي للمنقيات ومُلّاكها؛ إذ سيصبح تسجيل الأسماء شرطًا للتسجيل والمشاركة في المهرجانات الخاصّة بالإبل.
وستؤسس "سمّها لأسماء الإبل الدولية" لإنشاء مناخ جديد للتعاطي مع الإبل كموروث وكقيمة مادية وأدبية، وأخذ مُلّاكها إلى فضاءات أرحب، مع توسيع دائرة الاهتمام بالقطاع المبنية على أسس تنظيمية واقتصادية.