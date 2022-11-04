"سمّها".. منصّة لاختيار أسماء الإبل بصبغة دولية.. وهذه هي الشروط

وحدّدت المنظّمة الدولية للإبل آلية الاقتناء أو الاستثمار للاسم بطرح الاسم للمزاد العلني، وللمتقدم بالاسم حق الاختيار ما بين 5% بمبلغ 15 ألف ريال، وتفتح فيه المزايدة 15 ألف ريال أو 10% بمبلغ 30 ألف ريال،ظ وتفتح فيه المزايدة 30 ألف ريال، وعند انتهاء المزاد وترسية الاسم تخصم النسبة التي تم اختيارها من مجمل سعر الترسية ويمنح مبلغها للمتقدم بالاسم.