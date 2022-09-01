أمطار رعدية متوقعة على جنوب غرب المملكة بما فيها الطائف يوم الخميس

وفي التفاصيل، يُتوقع أن يتجدد نشاط السحب الركامية فترة ما بعد الظهر على أجزاء من مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة بما في ذلك الطائف)، وتكون الأمطار متفاوتة الغزارة ومترافقة بحدوث العواصف الرعدية؛ مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق، بالإضافة إلى أنها تُسبَق في العديد من الأحيان بنشاط كبير في سرعة الرياح التي قد تتسبب في تشكّل الأتربة والغبار في بعض المناطق، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانًا.