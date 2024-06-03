مركز الملك سلمان للإغاثة ينفّذ برنامج "نور السعودية" لمكافحة العمى بأفغانستان

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول برنامج "نور السعودية" التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بولاية هرات في أفغانستان، المنفَّذ خلال الفترة من 29 مايو ويستمر حتى يوم غد؛ وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.