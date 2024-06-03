مركز الملك سلمان للإغاثة ينفّذ برنامج "نور السعودية" لمكافحة العمى بأفغانستان

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول برنامج "نور السعودية" التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بولاية هرات في أفغانستان، المنفَّذ خلال الفترة من 29 مايو ويستمر حتى يوم غد؛ وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 7.242 مريضًا، وإجراء 621 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة في ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون من ذوي الدخل المحدود في الدول المتضررة.