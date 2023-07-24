"سرب" يطلق البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف في الشركات المشغلة لمترو الرياض

واشترط "سرب" على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وأن يتراوح عمره ما بين 26-20 عامًا، إضافة إلى أن يكون حاصلًا على الدبلوم الفني (الكلية المتوسطة) أو ما يعادلها في تخصص (الكهرباء والميكانيكا والإلكترونيات أو مايعادله)، وأن يكون المستوى في اللغة الإنجليزية (IELTS level 4) أو مايعادلها، وكذلك اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية، وأن يكون لائقًا طبيًا، ولم يسبق له الدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".