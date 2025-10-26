جي آي بي كابيتال تُنجز أربع صفقات إقليمية بقيمة 4.25 مليار دولار مع البحرين وماجد الفطيم وبنك مسقط والمؤسسة الإسلامية

أعلنت شركة جي آي بي كابيتال استكمالها بنجاح أربع صفقات بارزة في أسواق الدين الإقليمية، بإجمالي 4.25 مليار دولار أمريكي، مؤكدةً مكانتها كأحد أبرز الكيانات في المصرفية الاستثمارية وتنظيم الإصدارات السيادية والخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وشملت الصفقات إصدارًا سياديًا مزدوجًا لمملكة البحرين بقيمة 2.5 مليار دولار، موزعًا على صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 8 سنوات وسندات تقليدية بقيمة مليار دولار لمدة 12 عامًا، في ثاني طرح سيادي للمملكة خلال عام 2025. وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب 8.5 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد البحريني واستقراره الائتماني.
وفي سلطنة عُمان، شاركت الشركة كمدير رئيسي ومتعهد إصدار في طرح بنك مسقط لسندات بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات، حظي بإقبال كبير من المستثمرين تجاوز 2.3 مليار دولار، في مؤشر على الثقة بمتانة القطاع المصرفي العُماني.
كما أدّت جي آي بي كابيتال دور المدير الرئيسي ومدير الاكتتاب في إصدار المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص – عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية – لصكوك بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات، حيث بلغت طلبات الاكتتاب أكثر من 2 مليار دولار، أي ما يفوق أربعة أضعاف حجم الإصدار.
أما في الإمارات العربية المتحدة، فقد شاركت الشركة في إدارة إصدار شركة ماجد الفطيم لصكوك أولية مدتها 10 سنوات، استقطبت طلبات اكتتاب بلغت 2 مليار دولار، لتُسجّل الشركة بذلك عودتها إلى أسواق الدين الدولية لأول مرة منذ مايو 2023.
وأكد أسامة شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة جي آي بي كابيتال، أن هذه الصفقات تعكس عمق خبرة الشركة وقدرتها على ربط المؤسسات الإقليمية بالمستثمرين العالميين، مشيرًا إلى أن «هذه الإصدارات المتميزة تُسهم في تطوير أسواق رأس المال وتعزيز جاذبيتها في المنطقة».
يُذكر أن جي آي بي كابيتال تقدم باقة متنوعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية تشمل أسواق رأس المال، والاستشارات المالية، والاندماج والاستحواذ، وإدارة الأصول، والوساطة المالية، مع التزامها بأفضل المعايير الإقليمية والعالمية في الأداء والحوكمة.