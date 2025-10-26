جي آي بي كابيتال تُنجز أربع صفقات إقليمية بقيمة 4.25 مليار دولار مع البحرين وماجد الفطيم وبنك مسقط والمؤسسة الإسلامية

وشملت الصفقات إصدارًا سياديًا مزدوجًا لمملكة البحرين بقيمة 2.5 مليار دولار، موزعًا على صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 8 سنوات وسندات تقليدية بقيمة مليار دولار لمدة 12 عامًا، في ثاني طرح سيادي للمملكة خلال عام 2025. وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب 8.5 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد البحريني واستقراره الائتماني.