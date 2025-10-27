حادث مروّع جنوب القويعية يودي بحياة طالبة ويصيب أربعة آخرين

في حادث مروري مأساوي، لقيت طالبة في المرحلة الابتدائية مصرعها، وأُصيب أربعة آخرون، بينهم السائق، إثر انحراف مركبة من نوع "فان" كانت تقلهم على طريق بعيثران – فيضة أعبلية، جنوب محافظة القويعية، ظهر اليوم الأحد.
وبحسب معلومات حصلت عليها "سبق"، فقد وقع الحادث عند أحد المنعطفات الخطرة، ما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة واحتراقها بالكامل.
وأسفر الحادث عن وفاة الطالبة في موقع الحادث – رحمها الله – فيما نُقل السائق، وهو وافد، وثلاثة ركاب آخرين إلى مستشفى القويعية العام لتلقي الرعاية الطبية، حيث وُصفت إصاباتهم بالمتفاوتة.
وقد أُديت صلاة الجنازة على الفقيدة عصر اليوم، وسط حالة من الحزن والتأثر بين أهالي المحافظة، الذين عبروا عن بالغ تعازيهم لذويها، وسألوا الله أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.