حادث مروّع جنوب القويعية يودي بحياة طالبة ويصيب أربعة آخرين

في حادث مروري مأساوي، لقيت طالبة في المرحلة الابتدائية مصرعها، وأُصيب أربعة آخرون، بينهم السائق، إثر انحراف مركبة من نوع "فان" كانت تقلهم على طريق بعيثران – فيضة أعبلية، جنوب محافظة القويعية، ظهر اليوم الأحد.