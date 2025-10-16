"الرقابة النووية": عقوبات صارمة لمخالفي أنظمة التراخيص والإشعاع النووي

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اليوم أن نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية يعدّ مخالفًا من يرتكب أي نشاط نووي أو إشعاعي دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة، موضحةً أن المخالفات تشمل إنتاج المواد المشعة أو النووية، أو استعمالها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها، إضافة إلى تحديد مواقع المرافق أو تشغيلها أو إخراجها من الخدمة دون ترخيص مسبق.