"الرقابة النووية": عقوبات صارمة لمخالفي أنظمة التراخيص والإشعاع النووي

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اليوم أن نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية يعدّ مخالفًا من يرتكب أي نشاط نووي أو إشعاعي دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة، موضحةً أن المخالفات تشمل إنتاج المواد المشعة أو النووية، أو استعمالها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها، إضافة إلى تحديد مواقع المرافق أو تشغيلها أو إخراجها من الخدمة دون ترخيص مسبق.
وأشارت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، إلى أن الامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئة أو توجيهات مفتشيها يُعد مخالفةً صريحة لأحكام النظام، وكذلك تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة أو ارتكاب أي عمل مخالف لأنظمتها أو لضوابط وشروط التراخيص الصادرة عنها.
وأكدت الهيئة أن الهدف من هذه الأنظمة هو تعزيز السلامة النووية والإشعاعية وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات ذات الصلة، بما يحمي الإنسان والبيئة ويضمن الامتثال الكامل للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة في هذا المجال.