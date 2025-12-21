"السديس" يعتمد قرارات تطويرية تعزز الحوكمة وتدعم تمكين المرأة والشباب في الحرمين

وفي جانب التمكين، أشار السديس إلى أن الهيكلة الجديدة عززت من دور المرأة السعودية في المنظومة الدينية، لما تملكه من كفاءة واقتدار في توجيه القاصدات والزائرات، مشددًا على أن الرئاسة تستند إلى رؤية ثرية وطموحة مستلهمة من رؤية المملكة 2030، لتحقيق رسالتها الوطنية والعالمية.