"السديس" يعتمد قرارات تطويرية تعزز الحوكمة وتدعم تمكين المرأة والشباب في الحرمين

في خطوة تطويرية جديدة، اعتمد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حزمة من القرارات التنظيمية، تهدف إلى تعزيز تكامل المنظومة الدينية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.
وأوضح السديس أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لتوجهات القيادة الرشيدة، وتأكيدًا على حرصها الكبير على الشؤون الدينية، وذلك من خلال إنشاء جهاز مستقل للرئاسة وتخصيصها برئاسة دينية متكاملة، تعكس النظرة الثاقبة والقرار الحكيم لقيادتنا حفظها الله.
وأكد أن الرئاسة تعمل وفق خطط استراتيجية شاملة تدعم رسالتها العلمية والإرشادية والتوجيهية، وتتوسع في الحلقات والدروس الشرعية، وخدمات إجابة السائلين، وتفعيل رسالة الأئمة والمؤذنين والمنابر، بما يعزز من حضورها وتأثيرها.
وأشار إلى أن لجان التنظيم والفصل والتحول تعمل بخطى متسارعة تراعي التخصصات بدقة، وقد قطعت مراحل متقدمة بتوفيق الله، ثم بدعم القيادة ومتابعة فرق العمل، موضحًا أن الرئاسة استطاعت تحويل التحديات إلى فرص، والتحولات إلى منجزات.
وشدد على أهمية تطوير الموارد البشرية، واستثمار رأس المال البشري، وتطبيق الحوكمة كإطار لقياس كفاءة الأداء المؤسسي في أعمال الشؤون الدينية، مشيرًا إلى أن القرارات الجديدة تمنح أولوية لتمكين الشباب والفتيات، ودعم مواهبهم وابتكاراتهم، من خلال جوائز للتميز، وصقل المهارات، وتحفيز العمل التطوعي في خدمة الحرمين الشريفين.
وفي جانب التمكين، أشار السديس إلى أن الهيكلة الجديدة عززت من دور المرأة السعودية في المنظومة الدينية، لما تملكه من كفاءة واقتدار في توجيه القاصدات والزائرات، مشددًا على أن الرئاسة تستند إلى رؤية ثرية وطموحة مستلهمة من رؤية المملكة 2030، لتحقيق رسالتها الوطنية والعالمية.
كما كشف عن توجهات الرئاسة في التحول الرقمي، من خلال توظيف التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي والروبوتات، إضافة إلى تطوير أدوات الإعلام والاتصال، والاستفادة من المنصات التفاعلية والباركودات لنشر رسالة الحرمين عالميًا بمحتوى موثوق.
وفيما يخص الترجمة، أشار السديس إلى أن الرئاسة تستثمر الترجمة باللغات الحيّة لتعزيز رسالة الدين الوسطي، وإبراز ريادة المملكة عالميًا في الاعتدال. كما أكد تفعيل برامج تدريب وتأهيل العاملين في فن التعامل مع القاصدين، وهو ما أسهم في تحقيق نسب رضا مرتفعة بين المستفيدين.
واختتم السديس تصريحه بالتأكيد على أن الخطط المستقبلية للرئاسة تتضمن إنشاء مراكز متخصصة، وتنظيم ملتقيات ومعارض وهاكثونات وبرامج إثرائية تبرز مكانة الحرمين الشريفين، وتعكس جهود المملكة في خدمتهما، خاصة في الجانب الديني.