ثلاثة صقور منغولية تُباع بـ420 ألف ريال في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

شهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، اليوم، بيع ثلاثة صقور منغولية بمبلغ إجمالي بلغ 420 ألف ريال، وسط منافسة قوية بين المزايدين وتفاعل واسع من الحضور.
وجاءت البداية ببيع صقر حر فرخ، بدأت المزايدة عليه بـ 100 ألف ريال قبل أن يُباع بمبلغ 209 آلاف ريال، تلاه صقر حر قرناس ثانٍ بمبلغ 121 ألف ريال، ثم صقر ثالث بقيمة 90 ألف ريال.
ويأتي هذا البيع ضمن فعاليات منطقة الصقور المنغولية التي يخصصها المعرض للمرة الأولى في تاريخه، حيث تحظى هذه الفئة من الصقور بمكانة مرموقة لدى الصقارين في المملكة والمنطقة لما تمتاز به من جودة عالية ومواصفات فريدة.
وتحتضن المنطقة نخبة من سلالات الصقور القادمة من منغوليا في شرق آسيا، ولا سيما الصقر الحر المنغولي المعروف بضخامة حجمه وطول جناحيه وقوة تحمله، إلى جانب تنوع ألوانه من الأبيض الفاتح حتى البني الداكن، ما يمنحه أفضلية كبيرة في هواية الصيد بالصقور بفضل قدرته على التكيّف مع الظروف القاسية والاستجابة السريعة للتدريب، ليُعدّ من الأكثر طلبًا بين الهواة والمحترفين.