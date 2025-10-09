ثلاثة صقور منغولية تُباع بـ420 ألف ريال في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

وتحتضن المنطقة نخبة من سلالات الصقور القادمة من منغوليا في شرق آسيا، ولا سيما الصقر الحر المنغولي المعروف بضخامة حجمه وطول جناحيه وقوة تحمله، إلى جانب تنوع ألوانه من الأبيض الفاتح حتى البني الداكن، ما يمنحه أفضلية كبيرة في هواية الصيد بالصقور بفضل قدرته على التكيّف مع الظروف القاسية والاستجابة السريعة للتدريب، ليُعدّ من الأكثر طلبًا بين الهواة والمحترفين.