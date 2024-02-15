"التدريب التقني" توفر 21.245 فرصة وظيفية للخريجين خلال يناير

أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن الفرص الوظيفية لخريجي الكليات والمعاهد التابعة لها، والتي تم توفيرها بالشراكة مع عدة قطاعات بسوق العمل؛ بلغت (21.245) فرصة وظيفية خلال شهر يناير من هذا العام.