"الموارد البشرية": يمكن لمستفيدي الضمان المطوَّر رفع شكوى للنظر في نقص مبلغ المعاش

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنه يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور رفع شكوى مالية؛ للنظر في معاش الضمان في حال تحقق المستفيد من وجود نقص في المبلغ المستحق.
وأوضحت الوزارة أن رفع الشكوى المالية يبدأ بتاريخ 10 من كل شهر ميلادي بعد إيداع المعاش، ولمدة 30 يومًا، ويتم من خلالها مراجعة الشكوى، وتوضيح أسباب النقص إن وُجدت.
وأشارت الوزارة إلى أن تحديد قيمة المعاش الشهري يخضع للمراجعة الشهرية، ويتأثر بأي تغيُّر يُعرض على حالة الأسرة، مثل: تغيُّر دخل أحد أفراد الأسرة، سواء بوجود وظيفة أو تركها، ونقص أو زيادة في عدد أفراد الأسرة، وتغيُّر في الأصول والممتلكات.
يُشار إلى أن عددًا كبيرًا من مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي اشتكوا من وجود نقص كبير في معاش شهر فبراير الجاري دون وجود سبب يوضح مشكلة نقص معاش الضمان في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، في حين طلبت المنصة من المستفيدين التأكد من وجود تغيُّر في الدخل الشهري، أو عدد أفراد الأسرة المسجَّلين مع رب الأسرة.