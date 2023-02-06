"الموارد البشرية": يمكن لمستفيدي الضمان المطوَّر رفع شكوى للنظر في نقص مبلغ المعاش

يُشار إلى أن عددًا كبيرًا من مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي اشتكوا من وجود نقص كبير في معاش شهر فبراير الجاري دون وجود سبب يوضح مشكلة نقص معاش الضمان في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، في حين طلبت المنصة من المستفيدين التأكد من وجود تغيُّر في الدخل الشهري، أو عدد أفراد الأسرة المسجَّلين مع رب الأسرة.