عائلة أومودا وجايكو تتألق بترقيات شاملة لتجربة قيادة ذكية تُكشف لأول مرة في قمة أومودا وجايكو العالمية للمستخدمين 2025

في أكتوبر 2025، تنطلق قمة أومودا وجايكو الدولية للمستخدمين تحت شعار CO CREATE, CO DEFINE "نشارك الإبداع ونرسم المستقبل معًا" وبرؤية مستقبلية عنوانها Dare to be NO. 1 "الجرأة لتكون الرقم واحد". سيجتمع المستخدمون من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف آفاق جديدة لمستقبل التنقل. ويُعد هذا الحدث الكبير منصة للتفاعل العميق بين العلامة ومستخدميها، وكذلك عرضًا مركزًا لاستراتيجيتها في العولمة وفلسفتها البيئية الشاملة. ومن خلال استراتيجية السلسلة الكاملة 4.0 (Full-Chain 4.0)، ستُبرز العلامة تطورها عبر أربعة محاور رئيسية: تطور المنتجات عالميًا، الرحلة المشتركة، الرعاية المتصلة، وأصوات المستقبل، لتواصل تقديم تجارب تنقل ذكية عالية الجودة للمستخدمين حول العالم.