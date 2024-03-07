في "ليب 2024".. "التحلية" تميط اللثام عن تقنياتها باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي

شاركت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتقنياتها وتطبيقاتها المبتكرة لتطوير صناعة تحلية المياه، من خلال استخدام الحلول المتكاملة للذكاء الاصطناعي، خلال رعايتها للنسخة الثالثة من مؤتمر ليب24، الذي انطلق في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم خلال الفترة من 4 - 7 مارس 2024، بتنظيم كلٍ من "وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز".
واستعرضت المؤسسة عبر جناحها المصاحب للمؤتمر تقنياتها الرائدة في مجالات التحكم والمراقبة عن بعد لوحدات تنقية الآبار، التي يدار العمل فيها من مسافة تتجاوز 318 كيلومترا، إضافة لعرض نماذج التوائم الرقمي لتحسين العمليات وتمكين أصحاب القرار من اتخاذ القرارات، بالاستفادة من نسخة افتراضية ديناميكية للأصول، والعمليات، والأنظمة، والبيئة الفعلية، الذي يمكن مطابقتها مع نظيرتها في العالم الحقيقي.
وسلطت المؤسسة الضوء على حلول مراقبة جودة المياه باستخدام صور الأقمار الصناعية وتقنيات التعلم الآلي لتحليل البيانات، التي تمكن من تحسين الأساليب التقليدية لجمع البيانات وتُعزز دقتها وشمولها بما يضمن جودة المياه وسلاسة توزيعها في مختلف المناطق، وإبراز حلول المنصة الهندسية المتكاملة للحسابات التصميمية لأنظمة التناضح العكسي، لبناء سيناريوهات تعزز جودة وكفاءة أنظمة التناضح العكسي وتزيد قدرتها على تحلية المياه وفقًا للمعايير الهندسية.
واستعرضت "التحلية" في جناحها تقنية الروبوت الذكي المخصصة لفحص خزانات المياه واختبارها بهدف اكتشاف المشاكل المحتملة ومعالجتها دون الحاجة إلى توقف الخدمة، وحلول النمذجة ثلاثية الابعاد والتصوير الجوي للمحطات المتنقلة باستخدام الدرونز، للوصول إلى أبعاد دقيقة الخاصة بأصول المحطات المتنقلة والاستفادة من نماذج الرؤية الحاسوبية، فيما كشفت عن حلول إدارة الأصول والصيانة التنبؤية لتعظيم فائدة البيانات التشغيلية، عبر منصتها المتكاملة لتحليل أداء الأجهزة الدوارة والتنبؤ بزمن حدوث الأعطال وأنواعها، مما يزيد من كفاءة التشغيل واعتمادية المحطة وتقليل زمن الإيقاف، مستعرضة تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، كما شاركت خبراتها التصميمية لتقليل مدة الطباعة والتكاليف التشغيلية.
وشاركت المؤسسة على هامش المؤتمر بورشة عمل بعنوان "رحلة التحول الرقمي في سلاسل الامداد للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة"٬ كما وقعت عدداً من مذكرات التفاهم الثنائية٬ من بينها مذكرة تفاهم مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لتعزيز الاستفادة من شبكات الألياف الضوئية للمياه ومراقبة مساراتها بواسطة آبراج الاتصالات٬ ومذكرة تفاهم مع مايكروسوفت العربية المحدودة تهدف لتعزيز التعاون الاستراتيجي في المجالات العلمية والعملية وتبادل الخبرات والدراسات والبحوث والابتكارات وتطبيقاتها٬ ومذكرة تفاهم مع شركة METAVISIONARIES للاستفادة من تطبيقات محطة الفضاء الدولية والتقنيات الحديثة في مجال إنتاج وتنقية المياه.
يُذكر أن مشاركة المؤسسة تأتي قي سياق جهودها لدعم محاور رؤيتها الاستراتيجية، وضمان موثوقية التشغيل والإمداد بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات ذات جودة عالية، تضمن تعزيز كفاءة المنتج والعمليات وتمكنها من تحقيق الأمن المائي والبيئي، بجانب استدامة الأبحاث والابتكار والتطوير الهندسي، وزيادة مساهمتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز مكانة المملكة الريادية حول العالم.