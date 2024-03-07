في "ليب 2024".. "التحلية" تميط اللثام عن تقنياتها باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي

واستعرضت "التحلية" في جناحها تقنية الروبوت الذكي المخصصة لفحص خزانات المياه واختبارها بهدف اكتشاف المشاكل المحتملة ومعالجتها دون الحاجة إلى توقف الخدمة، وحلول النمذجة ثلاثية الابعاد والتصوير الجوي للمحطات المتنقلة باستخدام الدرونز، للوصول إلى أبعاد دقيقة الخاصة بأصول المحطات المتنقلة والاستفادة من نماذج الرؤية الحاسوبية، فيما كشفت عن حلول إدارة الأصول والصيانة التنبؤية لتعظيم فائدة البيانات التشغيلية، عبر منصتها المتكاملة لتحليل أداء الأجهزة الدوارة والتنبؤ بزمن حدوث الأعطال وأنواعها، مما يزيد من كفاءة التشغيل واعتمادية المحطة وتقليل زمن الإيقاف، مستعرضة تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، كما شاركت خبراتها التصميمية لتقليل مدة الطباعة والتكاليف التشغيلية.