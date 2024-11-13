"دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة

وأضاف الخنيزي أن مراكز سرايا الجوان تهدف إلى توفير تجربة مريحة وعملية للسكان، وتسهم في تعزيز التواصل المجتمعي داخل الأحياء السكنية، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تُعتبر استثمارًا في رفاهية الإنسان وليس فقط في البنية التحتية.