محليات

"بيئة الجموم" تردم 3 آبار تشكل خطرًا على عابري الطرق والمتنزهين

"الغامدي" يطالب بالإبلاغ عن المهجورة والمكشوفة على رقم 939
آلية تعمل على ردم بئر ارتوازية مكشوفة بالجموم
آلية تعمل على ردم بئر ارتوازية مكشوفة بالجموم
عبدالله الراجحي
عبدالله الراجحي

نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، في ردم ثلاث آبار مكشوفة تشكل خطورة؛ يأتي ذلك لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم المهندس رشاد الزهراني، أنه تم ردم ثلاث آبار ارتوازية مكشوفة ومهجورة بمنطقة الصغو بمركز عسفان، وذلك بالتعاون مع مركز عسفان والبلدية والشرطة والدفاع المدني.

من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي؛ أن البلاغات تتم عن طريق غرفة العمليات "911"، وكذلك وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ حيث أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية، ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/

وطالب "الغامدي" المواطنين والمقيمين بالمشاركة في الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم "939"، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

محافظة الجموم
المياه الجوفية
الآبار المكشوفة
وزارة البيئة والمياه والزراعة

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