السيسي: العالم أصبح مسرحاً لعرض مستمر للمعاناة الإنسانية

وستعقد فعاليات الشق الرئاسي على مدى يومين، حيث ستشهد بيانات لعدد من القادة والزعماء المشاركين في الاجتماعات، كما ستعقد على مدار اليومين 6 موائد مستديرة، سيشارك الرئيس المصري في عددٍ منها بحضور رؤساء الدول والحكومات من مختلف دول العالم.