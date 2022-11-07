افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعمال مؤتمر COP27 على مستوى القــادة، وسيشارك في عددٍ من الفعاليات الدولية، في إطار مؤتمر المناخ (COP-27) ، من بينها فعالية مع سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لإطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".
وفي كلمته خلال الافتتاح قال "السيسي": العالم أصبح مسرحاً لعرض مستمر للمعاناة الإنسانية في أقسى صورها ويجب أن تنتهي هذه المعاناة.
وأضاف "السيسي": يجب توفير التمويل اللازم للدول النامية.
وأردف: يجب أن نتساءل رداً على شواغل الملايين عمّا إذا كان ما نطمح إلى تحقيقه يقع في نطاق الممكن، واخترنا أن نسمي هذه القمة "قمة التنفيذ".
ويُعقد مؤتمر المناخ (COP-27) في شرم الشيخ، على مستوى القادة، في محاولة للتوصل إلى حلول للمشكلات التي يعانيها كوكب الأرض.
ويشارك على المستوى الرئاسي، 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات وثلة من الشخصيات الدولية والخبراء.
وتشهد الجلسة الافتتاحية للقمة كلمات لعدد من الزعماء والشخصيات البارزة، من بينهم: أنطونيو غوتيريش الأمين العام الأمم المتحدة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، التي سوف تستضيف قمة المناخ القادمة (cop-28)، ورئيس السنغال بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي.
وستعقد فعاليات الشق الرئاسي على مدى يومين، حيث ستشهد بيانات لعدد من القادة والزعماء المشاركين في الاجتماعات، كما ستعقد على مدار اليومين 6 موائد مستديرة، سيشارك الرئيس المصري في عددٍ منها بحضور رؤساء الدول والحكومات من مختلف دول العالم.
وبحسب "سكاي نيوز عربية" سيشارك "السيسي"، فعالية مع رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس، حيث سيتم إطلاق مبادرة قبرص لمعالجة الآثار الناجمة عن تغير المناخ.
ومن المنتظر أن يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدداً كبيراً من اللقاءات الثنائية مع زعماء وقيادات الدول المشاركين، خلال فترة انعقاد المؤتمر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول العالم، وكذلك لبحث القضايا الدولية والإقليمية، وعلى رأسها سبل مواجهة التغيرات المناخية، والتوصل إلى توافق دولي لتحويل التعهدات إلى واقع ملموس.