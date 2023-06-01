إنجاز في 35 ثانية.. تطوّر رحلة الحج بشهادة شابين باكستانيين: طفرة "مبادرة طريق مكة"

على مدى رحلات الحج عبر التاريخ، تواصل المملكة العربية السعودية منذ أمد بعيد تأمين رحلة الإنسان أو سفره نحو البقاع المقدَّسة، وتسهيل رحلاته البحرية والبرية، التي كانت تستغرق أشهرًا من الحج إلى الحج حتى يصل الإنسان إلى مكة المكرمة؛ حيث كان لكل قافلة طريق وخطة وبرنامج شاقّ مختلف محفوف بالمخاطر؛ فيه الكثير من المعاناة والحماس والتجاوزات التي وثقها أهلها بصور مختلفة في طريقهم للحج ذهابًا وإيابًا، وعلى الرغم من ذلك فقد امتثلت المملكة طوال تاريخها منذ 3 قرون على تلبية نداء الله تعالى بقوله: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} فمن تلك الفجاج البعيدة في أقاصي الأرض من مشرقها إلى مغربها سهلت المملكة وأكملت اهتمامها بحجاج بيت الله الحرام.