اتفاقية استراتيجية سعودية- جنوب إفريقية لدعم قطاع التعدين وفق رؤية المملكة 2030

شهد الملحق التجاري لهيئة التجارة الخارجية بسفارة المملكة لدى جمهورية جنوب إفريقيا حسام الغريميل، توقيع اتفاقية بين شركة مصفاة الذهب السعودية وشركاتها الشقيقة المتعددة في المملكة العربية السعودية، اتفاقية شراكة فنية استراتيجية مع شركة دي آر إيه إحدى الشركات العملاقة في قطاع التعدين لخدمات التعدين بصفة عامة وتشغيل المعادن وتصاميم المشاريع الخاصة في قطاع التعدين في كل القارات الست.
وقد تم توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي في إطار مواصلة التحالف الذي كان قائمًا بين الشركتين على مدار سنوات طويلة؛ حيث تهدف الاتفاقية إلى قيام شركة دي آر إيه بتقديم الدعم والمساندة لشركة مصفاة الذهب السعودية وشركاتها الشقيقة لتواصل مشاركتها الفاعلة في المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتشغيل عشرة مناجم للذهب قبل 2030.
ووقع الاتفاقية فيصل بن سليمان العثيم نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة الذهب السعودية، وجورج أنانديل نائب رئيس أول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في الملحقية التجارية، بحضور حسام الغريميل الملحق التجاري في جوهانسبرغ.
وتستهدف شركة مصفاة الذهب السعودية أن تحتل المرتبة الأولى في إنتاج خام الذهب في المملكة العربية السعودية لتواكب ركب الشركات التعدينية الموجودة بالمملكة بالمنتجات الأخرى لبقية المعادن الغنية الموجودة بالمملكة العربية السعودية.