اتفاقية استراتيجية سعودية- جنوب إفريقية لدعم قطاع التعدين وفق رؤية المملكة 2030

وقد تم توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي في إطار مواصلة التحالف الذي كان قائمًا بين الشركتين على مدار سنوات طويلة؛ حيث تهدف الاتفاقية إلى قيام شركة دي آر إيه بتقديم الدعم والمساندة لشركة مصفاة الذهب السعودية وشركاتها الشقيقة لتواصل مشاركتها الفاعلة في المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتشغيل عشرة مناجم للذهب قبل 2030.