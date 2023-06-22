جامعة طيبة تعلن موعد ترشيح القبول للعام الدراسي 1445هـ

وأشارت الجامعة إلى أنه لا يمكن التعديل على البيانات الأكاديمية بعد إغلاق بوابة الترشيح، كما يتحمل الطالب كامل المسؤولية عن صحة البيانات ومتابعة توجيهات وإجراءات القبول من خلال ما يتم نشره على بوابة القبول الإلكتروني ورسائل الجوال والبريد الإلكتروني للمتقدم.