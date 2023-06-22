جامعة طيبة تعلن موعد ترشيح القبول للعام الدراسي 1445هـ

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة طيبة، اليوم الخميس، موعد فتح باب الترشيح للقبول على برامج مرحلة البكالوريوس والكلية التطبيقية في الجامعة وفروعها للعام الجامعي 1445هـ، عبر موقع الجامعة، خلال الفترة من 17 إلى 29 ذي الحجة الجاري.
وقالت الجامعة: إنه سيتم استقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بالجامعة عبر نظام القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات، وسيكون القبول لهذا العام موحدًا في الجامعة وفروعها.
وأكدت أهمية الاطلاع على البرامج المتاحة وشروط الترشيح للقبول والإجراءات المتبعة والمواعيد المهمة من خلال دليل الالتحاق على موقع الجامعة الإلكتروني : www.taibahu.edu.sa.
وأشارت الجامعة إلى أنه لا يمكن التعديل على البيانات الأكاديمية بعد إغلاق بوابة الترشيح، كما يتحمل الطالب كامل المسؤولية عن صحة البيانات ومتابعة توجيهات وإجراءات القبول من خلال ما يتم نشره على بوابة القبول الإلكتروني ورسائل الجوال والبريد الإلكتروني للمتقدم.