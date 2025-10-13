"مدينة المعرفة الاقتصادية" تستعرض مشاريعها في مؤتمر تجارة التجزئة

منصة لتحقيق رؤية 2030

وفي هذا السياق، صرح محمد بن عبد الحميد آل الشيخ مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية: قائلًا "مدينة المعرفة الاقتصادية تساهم في النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها المدينة المنورة في ظل رؤية المملكة 2030 من خلال ما تقدمه من مشاريع ضمن مخططها العام الذي تم تصميمه للجمع بين الحداثة والتراث المديني وتتوزع المشاريع على مساحة 6.8 مليون متر مربع تشكل من خلاله وجهة متكاملة ومقصد يخدم كافة القطاعات الضيافة، السكن، التعليم، الصحة، والتجزئة، يساعدها في ذلك الشراكة والعمل تحت مظلة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة (ECZA)، ومن خلال مشروعي ملتقى المدينة وبوابة المدينة، نعمل على استقطاب تجارب عالمية المستوى وفتح آفاق الاستثمار، للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز دور المدينة المنورة كمركز روحي واقتصادي اتساقًا مع رؤية المملكة 2030".