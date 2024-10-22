"شامل" منصة رقمية تهدف إلى أتمتة العمل في الديوان العام للمحاسبة

كما شهدت الهيئات الحكومية والوزارات تحولات كبيرة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز كفاءة القطاع العام.. واستجابةً للتحديات الحالية، أطلق الديوان مبادرة استراتيجية تركز على الحلول الرقمية، بقيادة الدكتور حسام العنقري. تتضمن هذه المبادرة تحسين الاتصالات، والتتبع المركزي، واستخدام أدوات تحليل البيانات لتسهيل متابعة التدقيق وتنفيذ التوصيات بكفاءة؛ مما يعزز الشفافية والمساءلة، وتم جمع بيانات حول فعالية عمل الديوان في تطوير وتنفيذ التوصيات، بالإضافة إلى تأثيره على تحسين البرامج الحكومية، من خلال استبيان شمل 141 مشاركًا، منهم 60 موظفًا من الديوان و81 من الجهات الخاضعة للتدقيق.