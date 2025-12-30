الزهراني لـ"سبق": افتتاح المدينة العالمية للزوار خلال الايام القريبة .. وحجز الزيارات متاح عبر التطبيق

وأشار الزهراني في تصريح خاص لـ"سبق" إلى أن المشروع شهد صباح الاثنين تدشين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، للمرحلة الأولى من المدينة العالمية، والتي تمثل أحد المشاريع الاستثمارية النوعية في المنطقة، وتُعد خطوة بارزة في تنشيط القطاع السياحي والترفيهي.