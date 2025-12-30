الزهراني لـ"سبق": افتتاح المدينة العالمية للزوار خلال الايام القريبة .. وحجز الزيارات متاح عبر التطبيق
كشف المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية فيصل الزهراني، أن افتتاح أبواب المدينة العالمية في الدمام سيتم خلال الأيام القريبة، موضحًا أن الزوار يمكنهم حجز زياراتهم بسهولة عبر التطبيق الرسمي للمدينة (Webpok.com).
وأشار الزهراني في تصريح خاص لـ"سبق" إلى أن المشروع شهد صباح الاثنين تدشين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، للمرحلة الأولى من المدينة العالمية، والتي تمثل أحد المشاريع الاستثمارية النوعية في المنطقة، وتُعد خطوة بارزة في تنشيط القطاع السياحي والترفيهي.
وتقع المرحلة الأولى على مساحة تتجاوز 250 ألف متر مربع، وتضم 16 جناحًا تمثل دولًا متنوعة، بالإضافة إلى فعاليات تستوعب نحو 97 ألف زائر، وبحيرة صناعية مركزية تشكّل محورًا رئيسيًا للأنشطة السياحية والبحرية.
ويحتوي المشروع على مسرح رئيسي بسعة 7 آلاف شخص، مع إمكانية رفع طاقته إلى 10 آلاف، ليكون منصة رئيسية للعروض الحية والفعاليات الكبرى.
وأوضح الزهراني أن كل جناح يقدم عروضًا فنية ومأكولات ومنتجات تعكس ثقافة بلاده، إلى جانب تجربة ترفيهية متكاملة تناسب جميع أفراد الأسرة، بما يعزز التنوع الثقافي ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويُعد مشروع المدينة العالمية أحد أبرز الوجهات السياحية في المنطقة الشرقية، ورافدًا نوعيًا في قطاعات الترفيه والاستثمار، بما يعكس طموح الأمانة في تقديم تجارب فريدة للمواطنين والمقيمين والزوار.