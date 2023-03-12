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أمير الكويت: استئناف العلاقات بين المملكة وإيران خطوة مهمة لتحقيق الأمن الإقليمي والدولي

أشاد في برقية بعثها لخادم الحرمين بحرص البلدين وسعيهما الذي تجسّد عبر هذا الاتفاق البناء
أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
واس
واس

أكد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أن الاتفاق الذي توصلت إليه المملكة وإيران باستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، يُعَد خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي، والارتقاء بالتعاون بين البلدين بما يصب في مصلحة جميع شعوب ودول المنطقة.

وأشاد في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بحرص البلدين وسعيهما المشترك الذي تجسد عبر هذا الاتفاق البناء والمهم، سائلاً المولى سبحانه أن يحقق للمملكة العربية السعودية كل التقدم والازدهار.

كما أشاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير وولي العهد، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، في برقيتين مماثلتين بهذا الاتفاق.

إيران
المملكة العربية السعودية
نواف الأحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت

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