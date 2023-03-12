أمير الكويت: استئناف العلاقات بين المملكة وإيران خطوة مهمة لتحقيق الأمن الإقليمي والدولي

أكد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أن الاتفاق الذي توصلت إليه المملكة وإيران باستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، يُعَد خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي، والارتقاء بالتعاون بين البلدين بما يصب في مصلحة جميع شعوب ودول المنطقة.