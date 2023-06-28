مهلّلين مكبّرين.. حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين يرمون جمرة العقبة

وكان حجاج البرنامج قد منَّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وأداء الركن الأعظم من أركان الحج، ثم باتوا ليلتهم في "مزدلفة" تحفُّهم عناية الله تعالى ورعايته، وهم يعيشون أجواء إيمانية وسط خدمات متكاملة تحيطهم من كل جانب؛ لينعم الحجاج بكل التسهيلات والخدمات المقدمة، معربين عن شكرهم ودعائهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ على ما يقدمانه من خدمات جليلة وعظيمة للحجاج.