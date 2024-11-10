مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينهي معاناة شاب مع الرجفان الأذيني بتقنية "PFA"

وأضاف د. زقزوق؛ الحاصل على البوردَيْن الأمريكي والكندي، أن الفريق الطبي بعد الاطلاع على نتائج التشخيص، انتهى إلى ضرورة التدخُّل للحد من مضاعفات الرجفان، وأجرى عملية متقدّمة باستخدام تقنية استئصال مجال النبض "pulse field ablation "PFA ، حيث تمّ الدخول عبر وريد الفخذ، وصولاً إلى الاذين الأيسر، ومن ثم كي المنطقة المسبّبة للرجفان لتمييع خلايا القلب، وجرى التدخُّل الطبي الذي يُعَد الأول من نوعه، باستخدام هذه التقنية الحديثة في المنطقة الغربية بكل سلاسة، وتكللت جهود الفريق الطبي -ولله الحمد- بالنجاح التام، إذ تمّ تحويل المراجع بحالة مستقرة إلى غرفة التنويم، قبل أن يغادر المستشفى بحالة صحية ممتازة في اليوم التالي للعملية، وتمّت متابعته بعد ذلك لأكثر من شهرين، ولم يُصَبْ طوال هذه الفترة بالرجفان، أو يُنوَّم بالطوارئ.