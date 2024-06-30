"ملكية ينبع" في المركز الأول كأفضل مركز خدمات طوارئ وعامة بالشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا

شاركت الهيئة الملكية بينبع -ممثلة في إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالمسابقة الخاصة لتقييم مراكز الاتصالات على مستوى العالم- عبر الحدث السنوي التاسع عشر بمدينة أمستردام برعاية منظمة Contact Center World، وهي منظمة غير ربحية متعاونة مع اليونيسيف لدعم الأعمال الخيرية، تأسست في كندا ومتخصصة في مجال مراكز الاتصالات.