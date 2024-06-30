"ملكية ينبع" في المركز الأول كأفضل مركز خدمات طوارئ وعامة بالشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا

شاركت الهيئة الملكية بينبع -ممثلة في إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالمسابقة الخاصة لتقييم مراكز الاتصالات على مستوى العالم- عبر الحدث السنوي التاسع عشر بمدينة أمستردام برعاية منظمة Contact Center World، وهي منظمة غير ربحية متعاونة مع اليونيسيف لدعم الأعمال الخيرية، تأسست في كندا ومتخصصة في مجال مراكز الاتصالات.
واقتصرت المشاركة على فئتين وهي أفضل مركز خدمات الطوارئ، وأفضل مركز خدمات عامة؛ حيث تم تقديم ملف عن تجربة الهيئة الملكية بينبع ممثلة في غرفة عمليات إدارة الأمن الصناعي والسلامة.
ومن خلال العروض المقدمة حصلت الهيئة الملكية بينبع على جائزة المركز الأول والميدالية الذهبية كأفضل مركز خدمات طوارئ وخدمات عامة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا.
يأتي ذلك سعيًا من الهيئة الملكية لرفع مستوى جودة الحياة بمدنها التي تواكب برنامج رؤية المملكة 2030.