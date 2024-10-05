"فلكية جدة": القمر يقترن بكوكب الزهرة.. ويمكن المشاهدة بالعين المجردة

يُرصَد بسماء العالم العربي اليوم بداية رحلة القمر الشهرية قرب الكواكب الساطعة؛ حيث سيلتقي مع كوكب الزهرة في حالة اقتران، وسيفصل بينهما ثلاث درجات في منظر جميل ومشاهد بالعين المجردة.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن هلال القمر الصغير والزهرة سيظهران سويًّا بعد غروب الشمس بفترة وجيزة وقبل حلول ظلمة الليل؛ فهما في الترتيب الثاني والثالث ألمع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس، ويمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء غير المضاء من قرص القمر، وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض.
وبيّن أن المسافة الظاهرية بين القمر والزهرة كبيرة بحيث لا يمكن رؤيتهما سويًّا في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك عبر المناظير.
وقال: "يغرب كوكب الزهرة بعد نحو 80 دقيقة من غروب الشمس في أوائل شهر أكتوبر؛ مما يوفر منظرًا جميلًا له أثناء شفق المساء، عند رصد الكوكب عبر التلسكوب؛ فإن قرصه مضاء بنسبة 83% بنور الشمس في الوقت الحالي".
وأضاف: "في منتصف شهر أكتوبر سيصل المذنب "تسوتشينشان- أطلس" إلى سماء المساء، ويكون بين 20 درجة إلى 25 درجة شمال غرب كوكب الزهرة في يومي 13 و14، ويتم البحث عن المذنب بالمنظار، وربما يكون مرئيًّا بالعين المجردة، وسيحدد الوقت ذلك نظرًا لأن المذنبات لا يمكن التنبؤ بسلوكها".
وأشار إلى أنه بحلول اليوم الخامس والعشرين سيكون كوكب الزهرة على مسافة 3 درجات شمال قلب العقرب، وهو نجم من الدرجة الأولى يمكن رؤيته بشكل خافت في شفق المساء.. وبحلول نهاية شهر أكتوبر، اقترب كوكب الزهرة قليلًا من الأرض، بمساحة 14 بوصة ونسبة إضاءة 77%.