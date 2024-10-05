"فلكية جدة": القمر يقترن بكوكب الزهرة.. ويمكن المشاهدة بالعين المجردة

وأضاف: "في منتصف شهر أكتوبر سيصل المذنب "تسوتشينشان- أطلس" إلى سماء المساء، ويكون بين 20 درجة إلى 25 درجة شمال غرب كوكب الزهرة في يومي 13 و14، ويتم البحث عن المذنب بالمنظار، وربما يكون مرئيًّا بالعين المجردة، وسيحدد الوقت ذلك نظرًا لأن المذنبات لا يمكن التنبؤ بسلوكها".