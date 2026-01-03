مركز الملك سلمان يقدّم مساعدات غذائية وصحية في 5 دول ويصل إلى أكثر من 18 ألف مستفيد

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم مساعداته الإغاثية والإنسانية في عدد من الدول حول العالم، عبر تنفيذ مشاريع متنوعة لدعم الأمن الغذائي، ورعاية الفئات الأشد حاجة.
في لبنان، وزّع المركز (1,599) سلة غذائية و(1,599) كرتون تمر للاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في محافظة البقاع، استفاد منها (7,995) فردًا، ضمن مشروعي توزيع المساعدات الغذائية والتمور.
وفي تشاد، سلّم المركز (900) سلة غذائية في مدينة مشيمري بولاية بحر الغزال، استفاد منها (5,400) فرد من الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن مشروع المساعدات العينية لعام 2025م.
أما في أفغانستان، فوزّع المركز (404) سلال غذائية في مديرية فرخار بولاية تخار، استفاد منها (2,424) فردًا من النازحين والعائدين والأيتام، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ للعام 2026م.
وفي السودان، وزّع المركز (2,300) سلة غذائية للأسر المحتاجة في محلية شيكان بولاية شمال كردفان، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2025م، استفاد منها نفس عدد الأسر.
وفي اليمن، قدّم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة، خدماته لـ(1,587) مستفيدًا خلال الفترة من 10 إلى 16 ديسمبر 2025م، بدعم من مركز الملك سلمان. حيث استقبلت عيادة الأطفال (551) طفلًا، والباطنية (376) مريضًا، وعيادة مكافحة الأمراض الوبائية (660) حالة، إضافة إلى تقديم خدمات مخبرية وصيدلانية وملاحظة طبية.
وتأتي هذه المساعدات ضمن جهود المملكة العربية السعودية المستمرة عبر ذراعها الإنساني، مركز الملك سلمان للإغاثة، في تخفيف معاناة الشعوب المتضررة وتحقيق الاستجابة العاجلة للفئات الأكثر حاجة حول العالم.