مركز الملك سلمان يقدّم مساعدات غذائية وصحية في 5 دول ويصل إلى أكثر من 18 ألف مستفيد

وفي اليمن، قدّم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة، خدماته لـ(1,587) مستفيدًا خلال الفترة من 10 إلى 16 ديسمبر 2025م، بدعم من مركز الملك سلمان. حيث استقبلت عيادة الأطفال (551) طفلًا، والباطنية (376) مريضًا، وعيادة مكافحة الأمراض الوبائية (660) حالة، إضافة إلى تقديم خدمات مخبرية وصيدلانية وملاحظة طبية.

