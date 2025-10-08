أسلحة وذخائر وكائنات مصيدة .. القبض على 3 مواطنين لارتكابهم مخالفة الصيد في محمية الملك عبدالعزيز

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية من القبض على (3) مواطنين وهم محمد باني المطيري وخالد برجس المطيري محمد عبدالله الجبلي، لارتكابهم مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزتهم بندقية شوزن، و(3) بنادق هوائية، و(828) ذخيرة منوعة، و(67) كائنًا فطريًا مصيدًا، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.