شاهد.. جامعة الملك خالد تُنظِّم برامج متنوعة بالتزامن مع اليومَيْن العالميَّيْن للطلاب الدوليين والتسامح

وفي التفاصيل، وجه رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي جميع الجهات بالجامعة بتنفيذ منظومة من البرامج المتنوعة وفق الإطار الذي حددته وزارة التعليم، مشدداً على أهمية الاحتفاء بالمناسبتين واستفادة أكبر شريحة من الطلاب من هذه البرامج والاطلاع على تراث المملكة وحضارتها وتراث المنطقة وتفعيل العديد من الفعاليات المتنوعة في هذا الاتجاه.