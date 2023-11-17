شاهد.. جامعة الملك خالد تُنظِّم برامج متنوعة بالتزامن مع اليومَيْن العالميَّيْن للطلاب الدوليين والتسامح

احتفلت جامعة الملك خالد باليوم العالمي للطلاب الدوليين واليوم الدولي للتسامح عبر سلسلة من البرامج التي نفذتها مختلف وحدات الجامعة.
وفي التفاصيل، وجه رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي جميع الجهات بالجامعة بتنفيذ منظومة من البرامج المتنوعة وفق الإطار الذي حددته وزارة التعليم، مشدداً على أهمية الاحتفاء بالمناسبتين واستفادة أكبر شريحة من الطلاب من هذه البرامج والاطلاع على تراث المملكة وحضارتها وتراث المنطقة وتفعيل العديد من الفعاليات المتنوعة في هذا الاتجاه.
من جانبه أوضح مشرف الإدارة العامة للطلاب الدوليين بالجامعة الدكتور محمد بن مفرح آل مرعي، أن الجامعة تحتضن أكثر من 2300 طالب وطالبة من 85 جنسية، وتقدم خدماتها للقبول من خلال منصة "ادرس في السعودية"، ويحظى الطلاب الدوليون بالجامعة بخدمات متكاملة تشمل قسماً علميّاً لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها إضافة إلى مراكز خاصة بدعم اللغات وتقديم دورات مختصة في اللغة العربية واللغة الإنجليزية لمن هم بحاجة إلى تحسين مهاراتهم اللغوية.
وتوفر السكن الجامعي للطلاب الدوليين والخدمات الصحية، وتهتم بالدعم الأكاديمي عبر عدة خدمات أكاديمية واستشارية مع وجود مُشرف دراسي للمساعدة في العملية التعليمية. وفي مجال الأنشطة الثقافية والاجتماعية.
وأوضح "آل مرعي" أن الجامعة تنظم فعاليات وأنشطة ثقافية واجتماعية لتعزيز التفاعل والتواصل بينهم، كما توفر دعماً ثقافياً للمبتعثين في الجامعة للمساعدة في التكيف على الثقافة الجديدة والانسجام مع مختلف الثقافات، وترفيهياً؛ تنظم الجامعة رحلات داخلية للمبتعثين إلى الجامعة من الطلاب الدوليين بهدف التعرف على منطقة عسير والمملكة وأهم معالمها.
وأكد آل مرعي أن الجامعة تتطلع إلى تعزيز الشراكات الدولية في مجال التعليم مع الجامعات العالمية في عدة دول، وتسعى إلى زيادة عدد الشراكات في مجالات التعليم المختلفة كتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإتاحة البرامج القصيرة بالشراكة الدولية في منح الشهادات.
وفي السياق نفسه التقى عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور علي بن مسفر القحطاني رؤساء بعثات الطلاب الدوليين وشدد على أن الطلاب الدوليين يشكلون قيمة عليا للجامعة وجزءاً مهمّاً من نسيج المجتمع الجامعي مؤكداً حرص الجامعة على تعزيز حضور الطلاب الدوليين في برامج الجامعة وأنشطتها.
وزار القحطاني إسكان الطلاب الدوليين مؤكداً أن تطلعاتهم تشكل أولوية مهمة لدى العمادة والجامعة.
ونظمت الجامعة سلسلة برامج للطلاب الدوليين حيث تمت زيارة قرية تمنية بمشاركة عدد من الطلاب من مختلف الجنسيات، وأكد مستشار وكيل الجامعة للشؤون التعليمية لطلاب المنح الأستاذ الدكتور سعيد بن محمد الشهراني أن ذلك يأتي في سياق الحرص على تعزيز الدور الاجتماعي للطلاب الدوليين وتعريفهم بتفاصيل الحياة في المملكة بما يعزز من معرفتهم بالمملكة وحضارتها وتراثها.
وزار عدد من الطلاب الدوليين بقسم التاريخ والآثار يرافقهم أستاذ الآثار المساعد الدكتور علي عبدالله مرزوق محافظة خميس مشيط والتقوا المحافظ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط بمقر المحافظة وقاموا بجولة سياحية زاروا خلالها قصور آل مشيط التاريخية والأسواق الشعبية.
يذكر أن الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالجامعة أطلقت حملة إعلامية متزامنة مع اليوم العالمي للطلاب الدوليين واليوم الدولي للتسامح واكبت من خلالها البرامج التي تم تنفيذها خلال المناسبتين كما قدمت عدداً من المنتجات الإعلامية المتنوعة.