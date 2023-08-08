عسير.. ضبط 5 مركبات خالفت أنظمة نقل فسائل النخيل في "محافظة بارق"

وأوضح المهندس علي سلطان، المدير العام لفرع مركز وقاء بمنطقة عسير، أن المركز لا يتهاون مع مخالفة نقل النخيل التي لا تحمل شهادة منشأ داخلية، وقد تتسبب في انتشار آفة سوسة النخيل الحمراء.