عسير.. ضبط 5 مركبات خالفت أنظمة نقل فسائل النخيل في "محافظة بارق"

تمكنت فِرق المتابعة في إدارة الصحة النباتية بفرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بمنطقة عسير (وحدة المجاردة) من ضبط سيارة في محافظة بارق محمَّلة بأربع وعشرين شجرة من أشجار النخيل غير معروفة المصدر، ويتم نقلها بطريقة مخالفة.
وتم على الفور ضبط المخالفة من قِبل المختصين، وإتلاف فسائل النخيل وفق الطرق المعتمدة في هذه الحالة، فيما تم الرفع بمحضر ضبط المخالفة لمركز وقاء لاستكمال الإجراء، وإصدار العقوبة المناسبة بحق قائد المركبة.
ويأتي ذلك الإجراء استنادًا إلى نظام الحجر الزراعي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء على أشجار النخيل، وتفعيل نظام الحجر الزراعي الداخلي.
وأوضح المهندس علي سلطان، المدير العام لفرع مركز وقاء بمنطقة عسير، أن المركز لا يتهاون مع مخالفة نقل النخيل التي لا تحمل شهادة منشأ داخلية، وقد تتسبب في انتشار آفة سوسة النخيل الحمراء.
وأضاف بأن فرق المتابعة ضبطت أيضًا في وقت سابق هذا الأسبوع أربع مركبات أخرى محمَّلة بما يقرب من سبع وثمانين من فسائل النخيل غير النظامية، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع سائقي هذه المركبات.
يُذكر أن عقوبة نقل أشجار النخيل بطريقة مخالفة تصل عقوبتها إلى 50 ألف ريال، وقد تتضاعف في حالة تكرار المخالفة.