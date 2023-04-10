حالة ماطرة جديدة تؤثر على المملكة بدءًا من الاثنين وتستمر لعدة أيام

تشير آخر القراءات الجوية والناتجة عن ما يسمى بـ"المحاكاة الحاسوبية" في طقس العرب، توقعات بتأثر المملكة العربية السعودية -بدءًا من يوم الاثنين- بحالة ماطرة جديدة تستمر لعدة أيام وتجلب أمطارًا رعدية لمناطق واسعة من المملكة. وتشير ذات القراءات إلى أن الحالة الماطرة يُتوقع أن تترافق بسحب ركامية سميكة؛ مما يعني وجود فرصة عالية لحدوث الرياح الهابطة الشديدة، التي تؤدي إلى حدوث عواصف رملية مؤقتة، بالإضافة إلى حدوث البروق والصواعق، كما تتسبب هذه السحب بهطول أمطار تكون ذات مستوى غزارة مرتفع في بعض المناطق؛ مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه.