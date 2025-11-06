إطلاق مبادرة "تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأمن السيبراني"

وتستهدف المبادرة أكثر من 500 منشأة من خلال إجراء الرصد المتواصل لتقديم حلول فحص وإدارة الثغرات السيبرانية بغرض تعزيز مستوى الحماية للأصول التقنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر مجموعة من الأدوات المتمثلة بالتقارير الدورية والتحليل المتقدم والتوصيات العملية لتمكين تلك المنشآت من حماية أنظمتها وبياناتها من المخاطر السيبرانية بشكل فعّال، حيث تأتي المبادرة تكاملًا مع أدوار الجهات الوطنية من القطاع الخاص في القيام بمسؤولياتها تجاه أمنها السيبراني، لما يمثله القطاع من ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإسهام في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.