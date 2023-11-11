"تقني تيماء" يفتح باب القبول المباشر في عدد من التخصصات

أعلن المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بمحافظة تيماء، اليوم السبت، فتح باب القبول المباشر، في عدد من التخصصات، ابتداءً من غد الأحد، بمقر الكلية.
وتشمل تلك التخصصات: تقنية الدعم الفني للحاسب الآلي، وتقنية المحركات والمركبات، وتقنية شبكات الحاسب الآلي لدرجة دبلوم الكليات التقنية، ودرجة دبلوم المعهد الصناعي الثانوي في تخصص "اللحام والكهرباء الإنشائية"، للفصل التدريبي الثاني لعام 1445هـ.
وقال مدير المعهد الصناعي الثانوي ومشرف فرع الكلية بتيماء جابر بن محمد حمدي: إن القبول المباشر مستمر لمدة خمسة أيام.
ودعا الراغبين في التقدم، إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب عبر البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي"، مع ضرورة إنشاء حساب على البوابة، من خلال الرابط التالي: https://adm.tvtc.gov.sa/registration قبل طلب الالتحاق المباشر.