"البنيان" يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم

رفع وزير التعليم يوسف البنيان الشكر للقيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم، وما يُمثّله ذلك من دعم وتمكين لمنظومة التعليم.
وتفصيلاً، كتب البنيان عبر الحساب الرسمي لوزير التعليم في منصة (إكس) : "أرفع الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الهيكل والدليل التنظيمي لـ #وزارة_التعليم، وما يُمثّله من دعم وتمكين لمنظومة التعليم، والتي ستُسهم في تحقيق مستهدفات #رؤية_ السعودية_2030".