"البنيان" يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم

وتفصيلاً، كتب البنيان عبر الحساب الرسمي لوزير التعليم في منصة (إكس) : "أرفع الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الهيكل والدليل التنظيمي لـ #وزارة_التعليم، وما يُمثّله من دعم وتمكين لمنظومة التعليم، والتي ستُسهم في تحقيق مستهدفات #رؤية_ السعودية_2030".