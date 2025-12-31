وفد منظمة الصحة العالمية يشيد بجاهزية مدن عسير وجودة الحياة

أظهر التقييم الذي نفذّه وفد منظمة الصحة العالمية، خلال زيارته منطقة عسير، جاهزية مرتفعة لمدن أبها وطريب ومحايل عسير، إضافة إلى جامعة الملك خالد، مشيدًا بمستوى الأداء المؤسسي لمكتب برنامج المدن الصحية وجودة الحياة بإمارة المنطقة، بصفته نموذجًا وطنيًا متقدمًا في الحوكمة والتكامل بين القطاعات.