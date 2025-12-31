وفد منظمة الصحة العالمية يشيد بجاهزية مدن عسير وجودة الحياة

أظهر التقييم الذي نفذّه وفد منظمة الصحة العالمية، خلال زيارته منطقة عسير، جاهزية مرتفعة لمدن أبها وطريب ومحايل عسير، إضافة إلى جامعة الملك خالد، مشيدًا بمستوى الأداء المؤسسي لمكتب برنامج المدن الصحية وجودة الحياة بإمارة المنطقة، بصفته نموذجًا وطنيًا متقدمًا في الحوكمة والتكامل بين القطاعات.
وجاء التقييم ضمن زيارة ميدانية للوفد خلال الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر الجاري برفقة فريق وزارة الصحة؛ بهدف تقييم جاهزية المدن الصحية وتعزيز الشراكة الدولية، حيث سجل الوفد انطباعات إيجابية حول مستوى المشاركة المجتمعية، وربط الصحة بجودة الحياة، والاعتزاز بالهوية المحلية.
وأوصى بمواصلة دعم وتمكين مكتب برنامج المدن الصحية وجودة الحياة وطاقمه كونه بيت خبرة وطنيًا، واستكمال إجراءات اعتماد المدن التي شملها التقييم، والبناء على الملاحظات التطويرية، إلى جانب تعميم تجربة عسير نموذجًا وطنيًا في تطبيق معايير المدن الصحية، وتعزيز الشراكة المستدامة مع منظمة الصحة العالمية في مجالات التقييم والبحث وبناء القدرات.
وشملت الزيارة تنفيذ برنامج ميداني مكثف، جرى خلاله الاطلاع على المبادرات الصحية والمجتمعية، وزيارة عدد من الجهات الحكومية والبلديات والمرافق الصحية والتعليمية، واستعراض نماذج نوعية في جودة الحياة والمشاركة المجتمعية، بما يعكس مستوى الجاهزية والتكامل الذي تشهده مدن منطقة عسير.