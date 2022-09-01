المرور: أعمال تطوير مدارس القيادة تتواصل بكل المناطق

أكدت إدارة المرور السعودي، استمرار العمل لتطوير مدارس تعليم القيادة في كافة مناطق المملكة.
وأظهر فيديو على حساب المرور السعودي على تويتر، لقطات من مدرسة تعليم القيادة بمنطقة القصيم (جامعة القصيم)، تقدم عددًا من الخدمات التدريبية.
ويبرز خلال الفيديو آلية التدريب على الالتزام بالأنظمة المرورية والإشارات والعلامات.
وتهدف مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة، إلى تقديم خدمات التعليم والتدريب على قيادة المركبات للنساء والرجال بجودة عالية، بالإضافة إلى توفير نظام ومحتوى تعليمي متميز، والمساهمة في نشر الوعي حول سلامة الطرق والسلامة المرورية لدى قادة المركبات، وتقديم جيل من المدربات السعوديات ذوات الخبرة في التعليم والتدريب على قيادة المركبات.
ويحتوي مبنى المدرسة على قسم خاص بإدارة المرور لاستخراج رخص القيادة، وعدد من الفصول الدراسية مجهزة بأحدث التقنيات، وغرف أجهزة محاكاة وقاعات اختبار، وسيارات مجهزة للتدريب تحتوي على مكابح إضافية ومرايا للمدربات، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية ودار ضيافة للأطفال وعيادة طبية.