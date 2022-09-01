المرور: أعمال تطوير مدارس القيادة تتواصل بكل المناطق

وتهدف مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة، إلى تقديم خدمات التعليم والتدريب على قيادة المركبات للنساء والرجال بجودة عالية، بالإضافة إلى توفير نظام ومحتوى تعليمي متميز، والمساهمة في نشر الوعي حول سلامة الطرق والسلامة المرورية لدى قادة المركبات، وتقديم جيل من المدربات السعوديات ذوات الخبرة في التعليم والتدريب على قيادة المركبات.