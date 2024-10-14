أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 1800 رخصة إنشائية وتجارية وصحية وترميم في سبتمبر

أصدرت أمانة المدينة المنورة خلال شهر سبتمبر الماضي أكثر من 1800 رخصة إنشائية وتجارية وصحية ورخص ترميم، بالإضافة إلى قرارات مساحية وتصاريح تجارية، وذلك عبر بوابة "بلدي".
وأوضحت الأمانة أن الرخص المنجزة شملت 406 رخص إنشاء جديدة للمباني التجارية والسكنية، و1443 رخصة تجارية، كما شملت إصدار 773 قرارًا مساحيًا، و4126 شهادة صحية للعاملين في المنشآت الغذائية، و323 تصريح مزاولة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة.
ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها أمانة منطقة المدينة المنورة لتسهيل الإجراءات الإدارية لعملائها لإصدار الرخص وسرعة إنجازها بدقة عالية من خلال الخدمات الإلكترونية التي أسهمت في تحسين الإجراءات، وتسريع عجلة التنمية في المدينة المنورة وسعيها للارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء.