أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 1800 رخصة إنشائية وتجارية وصحية وترميم في سبتمبر

وأوضحت الأمانة أن الرخص المنجزة شملت 406 رخص إنشاء جديدة للمباني التجارية والسكنية، و1443 رخصة تجارية، كما شملت إصدار 773 قرارًا مساحيًا، و4126 شهادة صحية للعاملين في المنشآت الغذائية، و323 تصريح مزاولة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة.