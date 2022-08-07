"الغذاء والدواء" تُحَذّر من استخدام منتجات تبييض البشرة لفترات طويلة

حذّرت هيئة الغذاء والدواء، من أن استخدام منتجات تبييض البشرة لفترات طويلة؛ قد يسبب بعض الأعراض الجانبية.
ونصحت الهيئةُ بالتعامل مع منتجات تبييض البشرة حسب الإرشادات المدونة على عبوة كل منتج.
وأضافت في فيديو للأخصائي أول رقابة وإنذارات بالهيئة عبير الناصر، تحت عنوان "دقيقة تجميل"، أن تلك المنتجات لها تأثير على تكوين الميلانين في الجلد، عن طريق تقشير الطبقة الخارجية له.
وأوضحت "الناصر" أن من مخاطر منتجات تبييض البشرة؛ احتواء بعض منتجات الأسواق على مواد محظور استخدامها مثل الكورتيزون، والتي قد تؤدي إلى مخاطر صحية، بالإضافة لأن استخدامها لفترات طويلة قد يؤدي إلى احمرار البشرة، والحكة والجفاف، وحب الشباب، وحتى تصبغات البشرة والاستخدام لفترات طويلة جدًّا يسبب حساسية البشرة.
وحول الطريقة الصحيحة للتعامل مع منتجات تبييض البشرة، حذّرت من استخدام المنتجات مجهولة المصدر والمكونات، وعدم الشراء إلا من المصادر الموثوقة أو خلطها مع المواد الأخرى، والتحقق من صلاحيتها، والتأكد من إدراجها في قائمة منتجات التجميل المسجلة بالهيئة والاستخدام وفق الإرشادات المدونة عليها، وفي حال وجود أي أعراض جانبية يجب توقيف المنتج واستشارة الطبيب وإبلاغ الهيئة.