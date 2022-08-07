"الغذاء والدواء" تُحَذّر من استخدام منتجات تبييض البشرة لفترات طويلة

وحول الطريقة الصحيحة للتعامل مع منتجات تبييض البشرة، حذّرت من استخدام المنتجات مجهولة المصدر والمكونات، وعدم الشراء إلا من المصادر الموثوقة أو خلطها مع المواد الأخرى، والتحقق من صلاحيتها، والتأكد من إدراجها في قائمة منتجات التجميل المسجلة بالهيئة والاستخدام وفق الإرشادات المدونة عليها، وفي حال وجود أي أعراض جانبية يجب توقيف المنتج واستشارة الطبيب وإبلاغ الهيئة.