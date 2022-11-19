"الذوق العام" تطلق "رياضتنا ذوق" بالتزامن مع مشاركة الأخضر في كأس العالم

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب، أن الجمعية عَمِلت على إعداد محتوى تثقيفي وتوعوي تم تطويره مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين والاستشاريين؛ بهدف التركيز على أبرز الممارسات الذوقية في الملاعب الرياضية؛ خاصةً في ظل هذا التجمع العالمي الذي نجده فرصةً مهمة لإبراز الهوية الوطنية لأبناء هذا البلد؛ حيث تم نشر ذلك المحتوى التوعوي عبر المنافذ الحدودية، وكذلك في الحافلات الخاصة بنقل الجماهير الرياضية من محافظة سلوى، بالإضافة لاستثمار المنصات الرقمية وحسابات التواصل الاجتماعي في دعم وصول الرسالة لأكبر شريحة ممكنة لتحقيق ذلك الهدف.