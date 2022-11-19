"الذوق العام" تطلق "رياضتنا ذوق" بالتزامن مع مشاركة الأخضر في كأس العالم

أطلقت الجمعية السعودية للذوق العام بالتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم ٢٠٢٢، برنامج "رياضتنا ذوق"، وهو أحد برامج مبادرة وطن الذوق التي دشنها الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري للجمعية، والذي يعمل على نشر ثقافة الذوق العام في المجتمع الرياضي؛ بما يسهم في تحقيق الهدف الأسمى من الرياضة، بالشراكة مع عدد من المؤسسات الحكومية كفرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية، وجوازات المنطقة، وهيئة النقل.
ويستهدف البرنامج في أولى مراحله جماهير المنتخب السعودي المشاركين في كأس العالم؛ سعيًا لاستثمار هذا الحدث العالمي في ظهورهم بالصورة التي تعكس قِيَم وشخصية المواطن السعودي.
وأوضح مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب، أن الجمعية عَمِلت على إعداد محتوى تثقيفي وتوعوي تم تطويره مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين والاستشاريين؛ بهدف التركيز على أبرز الممارسات الذوقية في الملاعب الرياضية؛ خاصةً في ظل هذا التجمع العالمي الذي نجده فرصةً مهمة لإبراز الهوية الوطنية لأبناء هذا البلد؛ حيث تم نشر ذلك المحتوى التوعوي عبر المنافذ الحدودية، وكذلك في الحافلات الخاصة بنقل الجماهير الرياضية من محافظة سلوى، بالإضافة لاستثمار المنصات الرقمية وحسابات التواصل الاجتماعي في دعم وصول الرسالة لأكبر شريحة ممكنة لتحقيق ذلك الهدف.