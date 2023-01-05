عبر "محفزات النمو السبعة".. "مسك" تمكّن شركات متسارعة النمو

وتسعى "مسك" إلى تعظيم أثرها في القطاع غير الربحي، ودعم رواد الأعمال وتأسيس شركاتٍ ناشئةٍ تُقدر إجمالًا بـ6 مليارات ريال، واستحداث أكثر من 10 آلاف وظيفة على يد مستفيدي برامج مسك وخريجيها الذين يسهمون في تعزيز الاقتصاد المحلي.