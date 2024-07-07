جدة.. "جامعة الملك عبدالعزيز" تفتح باب القبول والتسجيل غداً

وأشارت العمادة إلى أن فتح بوابة القبول يبدأ غداً الإثنين 2 /1/ 1446هـ حتى يوم الخميس 12 /1/ 1446هـ، في حين حدّدت العمادة مواعيد تأكيد طلبات القبول للمتقدمين من يوم الأحد 8 /1/ 1446 هـ إلى يوم الخميس 12 /1/ 1446هـ، وسيتم إعلان النتائج النهائية لقبول المرشحين يوم الإثنين 16 /1/ 1446هـ، لافتةً الانتباه إلى أن التقديم متاحٌ لحملة الشهادة الثانوية من جميع مناطق المملكة.