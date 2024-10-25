"الأرصاد" تتوقّع أمطاراً غزيرة على أجزاءٍ من جازان وعسير ونجران والباحة ومكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط؛ تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة؛ تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط؛ يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة، ومن نصف متر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ يصل إلى مائجٍ باتجاه خليج العقبة، كذلك مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي.